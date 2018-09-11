11 Сентября 2018
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Дальневосточный ФО

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Образование Курганская область

В Курганской области появятся семь новых детских садов-яслей

Федеральная казна выделит Курганской области более 610 млн рублей на строительство в регионе новых детских садов-яслей, об этом стало известно в ходе заседания правительства Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Региональный бюджет также выделит на эти цели 46 млн рублей.

Ожидается, что новые ясли появятся в Кургане - 3 учреждения, в Шадринске, Макушино и Шумихе, а также в селе Кетово. Будет создано более 1 тыс. дополнительных мест для малышей в возрасте до 3 лет.


Теги: детский сад, ясли, строительство, Зауралье



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В Курганской области появятся семь новых детских садов-яслей

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