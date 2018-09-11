В Нижнем Тагиле осудили двух хирургов, из-за которых умер пациент

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении врачей-хирургов ГБУЗ Свердловской области "Демидовская городская больница" Елены Чазовой и Аллы Лукиной. Они признаны виновными в смерти пациента по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что в ночь на 10 марта 2017 года "скорая помощь" доставила местного жителя в больницу, где врачи предварительно поставили ему верный диагноз. Однако потом пациента на несколько часов оставили в коридоре больницы без принятия своевременных мер по оказанию медпомощи. После этого, мужчину повторно осмотрел другой хирург и поставил неверный диагноз.

Таким образом, вместо перевода пациента в реанимацию ему провели только консервативное лечение. Вечером этого же дня после вмешательства супруги мужчину все же перевели в реанимационное отделение. Однако проведённые мероприятия оказались безрезультатны, и днём 12 марта 2017 года пациент скончался.

Несмотря на отрицание вины врачами, суд признал подсудимых виновными и назначил Елене Чазовой наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а Алле Лукиной - в виде 1 года 10 месяцев.