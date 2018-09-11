ХК "Автомобилист" пересчитал цены на сезонные абонементы

Абонементы на домашние матчи ХК "Автомобилист" теперь продаются по новым ценам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, был произведен перерасчет с вычетом прошедших матчей. Сезонный абонемент позволяет не только сэкономить на билетах, но и гарантированно занять свое любимое место на трибунах на весь чемпионат. Кроме того, владельцы абонементов получают приоритетное право покупки билетов на плей-офф и участвуют в различных акциях.

Купить абонемент можно в кассах арены "Уралец" (Большакова, 90) с 11.00 до 20.00. Ознакомиться с новыми ценами можно здесь.

Напомним, в понедельник "Автомобилист" отправился на первый выезд в новом сезоне. Екатеринбургский клуб одержал серию побед на старте КХЛ и является одним из лидеров Восточной конференции.