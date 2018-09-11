11 Сентября 2018
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Омбудсмен Прикамья: "Муниципалитеты не смогли обеспечить информационную чистоту на выборах"

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков прокомментировал прошедшие в регионе муниципальные выборы. Он сообщил, что за избирательную кампанию в адрес уполномоченного не поступило ни единой жалобы, однако информационной чистотой отличились не все муниципалитеты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

"Мы все стали свидетелями нарушений, обсуждение которых вышло в публичную плоскость – СМИ. Так, подорвало доверие избирателей в Кунгурском муниципальном районе причастность высшего руководства района к политической борьбе, ситуации создания незаконной агитационной продукции в Кишертском районе, накаленная ситуация в Краснокамске и Кизеле также не смогли обеспечить информационную чистоту избирательной кампании. Все эти случаи были зафиксированы в том числе общественными наблюдателями, по ним оперативно проведены проверки и приняты меры", - заявил Павел Миков.

Напомним, муниципальные выборы в Пермском крае закончились для "Единой России" потерей большинства в думах Чайковского и Кунгура. Кандидаты партии проиграли в округах. Между тем, глава крайизбиркома Игорь Вагин на итоговом заседании рабочей группы при Общественной палате Прикамья по общественному контролю за избирательным процессом на территории Пермского края отметил, что выборы признаны легитимными.


Теги: Павел Миков, выборы, жалобы



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Омбудсмен Прикамья: "Муниципалитеты не смогли обеспечить информационную чистоту на выборах"

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