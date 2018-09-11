Омбудсмен Прикамья: "Муниципалитеты не смогли обеспечить информационную чистоту на выборах"

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков прокомментировал прошедшие в регионе муниципальные выборы. Он сообщил, что за избирательную кампанию в адрес уполномоченного не поступило ни единой жалобы, однако информационной чистотой отличились не все муниципалитеты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

"Мы все стали свидетелями нарушений, обсуждение которых вышло в публичную плоскость – СМИ. Так, подорвало доверие избирателей в Кунгурском муниципальном районе причастность высшего руководства района к политической борьбе, ситуации создания незаконной агитационной продукции в Кишертском районе, накаленная ситуация в Краснокамске и Кизеле также не смогли обеспечить информационную чистоту избирательной кампании. Все эти случаи были зафиксированы в том числе общественными наблюдателями, по ним оперативно проведены проверки и приняты меры", - заявил Павел Миков.

Напомним, муниципальные выборы в Пермском крае закончились для "Единой России" потерей большинства в думах Чайковского и Кунгура. Кандидаты партии проиграли в округах. Между тем, глава крайизбиркома Игорь Вагин на итоговом заседании рабочей группы при Общественной палате Прикамья по общественному контролю за избирательным процессом на территории Пермского края отметил, что выборы признаны легитимными.