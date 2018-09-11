Эксперты назвали "средний чек" потерь россиян от действий кибермошенников

Кибермошенники воруют у россиян в среднем по 5 тысяч рублей в год, сообщили в компании Group-IB.

"В среднем у человека воруют в районе 5 тысяч рублей в год, у юрлиц такой "средний чек" - сотни тысяч в год", - сообщил руководитель по развитию продуктов направления Secure Bank и Secure Portal компании Павел Крылов.

По данным Банка России, представленным в июле, доля людей, использующих интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла в 2018 году до 45,1% с 31,5% в 2017 году. Одновременно увеличилось количество атак на банковскую инфраструктуру, передает Прайм.

Три года назад Совет безопасности РФ предложил разработать новую доктрину информационной безопасности РФ, так как действующий документ не учитывает всех сегодняшних реалий, связанных с бурным развитием информационных технологий.

В числе угроз называлось похищение персональных данных, кибермошенничество.