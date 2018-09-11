11 Сентября 2018
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Политика Тюменская область

Стала известная дата инаугурации губернатора Тюменской области

Инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора состоится 14 сентября в ДК "Нефтяник". Дату внеочередного заседания облдумы, а также торжественного собрания обсудили сегодня депутаты региона, передает корреспондент Накануне.RU.

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Как стало известно корреспонденту агентства, обсуждение прошло после заседания комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Депутаты облдумы совещались с главой избирательной комиссии Тюменской области Игорем Халиным в присутствии вице-губернатора Сергея Сарычева.

Внеочередное заседание облдумы состоится 14 сентября в ДК "Нефтяник", торжественная часть - инаугурация губернатора - предварительно намечена на 15.00.

Как сообщало Накануне.RU, Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области, набрав 65,86% голосов избирателей.

инфографика, выборы главы Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: тюменская областная дума, инаугурация



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Стала известная дата инаугурации губернатора Тюменской области

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