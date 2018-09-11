11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Рубль валится – Набиуллина уехала в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Двое пострадавших в аварии в Чусовом – в тяжелом состоянии

Медики рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Чусовом, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева рассказала Накануне.RU, что, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Двое – "тяжелые", четверо – в состоянии средней степени тяжести. Их лечат в Чусовом. В помощь коллегам на место отправились травматолог краевой санавиации и реанимобиль Медицины катастроф Пермского края.

Напомним, сегодня в 10.30 в частном секторе, на улице Кирова, "ВАЗ – 21074" сбил группу людей. Предположительно, водитель, 56-летний мужчина, почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной.


Теги: Чусовой, массовая авария, пострадавшие



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Двое пострадавших в аварии в Чусовом – в тяжелом состоянии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.09.2018 10:07 Мск Водителю стало плохо: В Чусовом машина врезалась в толпу, пострадали четверо

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 377

Мнения из сети


Наши спецпроекты