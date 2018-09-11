Двое пострадавших в аварии в Чусовом – в тяжелом состоянии

Медики рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Чусовом, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева рассказала Накануне.RU, что, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Двое – "тяжелые", четверо – в состоянии средней степени тяжести. Их лечат в Чусовом. В помощь коллегам на место отправились травматолог краевой санавиации и реанимобиль Медицины катастроф Пермского края.

Напомним, сегодня в 10.30 в частном секторе, на улице Кирова, "ВАЗ – 21074" сбил группу людей. Предположительно, водитель, 56-летний мужчина, почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной.