11 Сентября 2018
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В Свердловской области за неделю от клещей пострадали более 200 человек

Более 200 свердловчан пострадали от нападения клещей за минувшую неделю. Всего на территории региона зарегистрировано более 30 тыс.человек, пострадавших от присасывания клещей (в Екатеринбурге - 11 тыс.человек). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Показатели этого года на 4% выше среднемноголетнего уровня.

Среди детей в возрасте до 17 лет пострадало 5 тыс. 537 человек. С диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализирован 331 человек (диагноз подтвержден у 75 пострадавших)

Случаи укуса клещей зарегистрированы в 66 муниципальных образованиях региона. Лидерами по укусам клещей признаны Слободо-Туринский МР, Асбестовский, Шалинский, Рефтинский, Тавдинский ГО.

По данным на 10 сентября, акарицидные обработки проведены на территории 9847 га.


Теги: клещи, екатеринбург, обработка, укусы, пострадавшие



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В Свердловской области за неделю от клещей пострадали более 200 человек

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