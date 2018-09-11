В Челябинске в честь юбилея конструктора Ганичева откроют памятник реактивной системе залпового огня "Град"

В Челябинске готовятся к открытию памятника реактивной системе залпового огня "Град", торжественное мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею конструктора Александра Ганичева, который считается основоположником РСЗО.

Памятник откроют 13 сентября в 12.00 у производства №3 НПО "Сплав" по адресу ул. Ярославская, д.1, рассказали Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Стоит отметить, что "Град" относится ко второму поколению реактивных систем - это самая массовая РСЗО в мире. С момента начала ее серийного производства было выпущено более 8,5 тыс. установок и более 3 млн реактивных снарядов различных модификаций.