В августе российские авиакомпании увеличили объем перевозок пассажиров на 7,5%

Российские авиакомпании в августе текущего года перевезли на 7,5% пассажиров больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

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По данным ведомства, в августе было перевезено 12,9 млн пассажиров. "Пассажирооборот увеличился до 31,3 млрд пассажирокилометров, рост 7,1%", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце зафиксирован и рост перевозки грузов и почты - на 2,5%. Общий объем перевезенных российскими авиакомпаниями грузов составил 96,7 тыс.тонн.

Лидерами по объему перевозок в августе стали компании "Аэрофлот", где перевезено 3,6 млн пассажиров (+11,7%), "S7" - 1,3 млн пассажиров (+21,5%), "Россия" - 1,5 млн пассажиров (+7,1%) и "Уральские авиалинии" - 1 млн пассажиров (+11,7%).

В целом в период с января по август 2018 г. авиаперевозчики обслужили 77,2 млн пассажиров. "Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,9%", - отметили в Росавиации.