11 Сентября 2018
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В Челябинске директор "Тепловых систем" избежал "уголовки" из-за невыплаты зарплат

Директор ООО "Тепловые системы" в Челябинске заплатит судебный штраф за невыплату зарплаты своим работникам.

Он подозревался в том, что в 2017-2018 годах допустил просроченную задолженность по зарплате в сумме более 337 тыс. рублей.

"Принимая во внимание, что подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы и впервые совершил преступление средней тяжести, следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.


Теги: Тепловые системы, долги, зарплата, прокуратура, Челябинск



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В Челябинске директор "Тепловых систем" избежал "уголовки" из-за невыплаты зарплат

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