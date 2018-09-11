Никиту Михалкова госпитализировали

Российский режиссер Никита Михалков госпитализирован, его прооперировали. Об этом сообщил кинорежиссер и сценарист Александр Адабашьян.

По словам Адабашьяна, "ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства", передает "360".

В марте Михалков поскользнулся и упал во время рабочей поездки в Нижний Новгород, в результате чего ему пришлось обращаться в больницу.

В пресс-службе режиссера рассказали, что Михалков приехал в город как доверенное лицо Владимир Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании.

Врачи серьезных повреждений тогда не нашли. Сообщалось, что режиссер решил продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах.