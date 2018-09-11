11 Сентября 2018
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МВД просит суд установить Удальцову административный надзор на пять лет

МВД хочет установить в отношении Сергея Удальцова так называемый административный надзор, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

14 августа Мещанский суд Москвы арестовал координатора движения "Левый фронт" на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. После этого его уже несколько раз госпитализировали.

Оппозиционеру хотят запретить на пять лет (до погашения судимости за Болотную площадь) выезд из Москвы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Согласно ходатайству полиции, также Удальцову предлагают запретить посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

То есть, фактически, это полный запрет на участие в политике, отмечает Агарновский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его мнению, это "переход давления на оппозицию на качественно новый уровень". "К политикам такого уровня известности и узнаваемости подобные меры воздействия у нас в стране еще не применялись, - пишет адвокат. - Думаю, за Удальцовым вполне последуют и другие, и не только политики".

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты заявляли, что арест Удальцова прямо связан с выборами мэра Москвы.


Теги: сергей удальцов, мвд



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МВД просит суд установить Удальцову административный надзор на пять лет

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