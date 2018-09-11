11 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Политика Курганская область

Губернатор Зауралья назвал нового федерального инспектора опытным и компетентным человеком

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин назвал нового Государственного федерального инспектора по региону Артема Пушкина опытным и компетентным человеком во всех направлениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Кокорин на заседании правительства Зауралья представил Пушкина чиновникам и руководителям ведомств.

"Более шести лет Артем Петрович работал на аналогичной должности в Челябинской области, поэтому человек он достаточно опытный, компетентный во всех направлениях. Если у кого-то будут возникать вопросы по данным направлениям, я думаю, что Артем Петрович будет готов оказать всяческое содействие", - отметил Кокорин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в июле главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Артем Пушкин, ГФИ(2018)|Фото:kurganobl.ru


Теги: Артем Пушкин, ГФИ, Курган, Зауралье, Алексей Кокорин



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Губернатор Зауралья назвал нового федерального инспектора опытным и компетентным человеком

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