Губернатор Зауралья назвал нового федерального инспектора опытным и компетентным человеком

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин назвал нового Государственного федерального инспектора по региону Артема Пушкина опытным и компетентным человеком во всех направлениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Кокорин на заседании правительства Зауралья представил Пушкина чиновникам и руководителям ведомств.

"Более шести лет Артем Петрович работал на аналогичной должности в Челябинской области, поэтому человек он достаточно опытный, компетентный во всех направлениях. Если у кого-то будут возникать вопросы по данным направлениям, я думаю, что Артем Петрович будет готов оказать всяческое содействие", - отметил Кокорин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в июле главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.