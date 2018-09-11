11 Сентября 2018
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Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале бывшего главврача областной больницы подозревают в хищении дизельного топлива

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против бывшего главного врача областной специализированной больницы медицинской реабилитации "Маян". Его подозревают в хищении.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что в 2016-2018 годах главврач, используя свое служебное положение, допустил хищение дизельного топлива, принадлежащего учреждению. По данным надзорного ведомства, общий ущерб превысил 200 тыс. руб.

В мае этого года Министерством здравоохранения Свердловской области трудовой договор с главным врачом был прекращен.

В отношении теперь уже бывшего доктора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения). Проводится расследование, которое находится на контроле прокуратуры.


Теги: прокуратура, главврач, хищение, Средний Урал



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На Среднем Урале бывшего главврача областной больницы подозревают в хищении дизельного топлива

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