Дмитрий Сапрыкин покинул пост гендиректора авиакомпании "Россия"

Временно исполняющим обязанности гендиректора авиакомпании Совет избрал заместителя генерального директора по продажам и имущественным вопросам Сергея Александровского.

Контракт Сапрыкина истекает в ноябре 2018 года. Он возглавил авиакомпанию "Россия" в ноябре 2015 года.

Гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин покинул свой пост, такое решение было принято на Совете директоров авиаперевозчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО.