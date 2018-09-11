11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Рубль валится – Набиуллина уехала в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Экономика Приволжский ФО Пермский край

В сентябре задолженность по зарплатам в Прикамье составила 12 миллионов рублей

По состоянию на 1 сентября сумма долга по зарплате в Пермском крае составила 12,1 млн руб. По отношению к прошлому месяцу объем долгов снизился на 49,6%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Как подчеркнули в ведомстве, снижение задолженности стало возможным благодаря совместным действиям региональных властей, контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления и руководства организаций-должников.

Также по информации краевого минпромышленности, в Прикамье снизился смертельный и тяжелый травматизм на производстве.

За восемь месяцев 2018 г. в организациях Пермского края зарегистрировано на 32% меньше случаев со смертельным исходом, чем за аналогичный период 2017 года. Производственный травматизм с тяжелым исходом снизился на 7%.


Теги: долги, травматизм, министерство промышленности



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В сентябре задолженность по зарплатам в Прикамье составила 12 миллионов рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 377

Мнения из сети


Наши спецпроекты