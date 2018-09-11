В сентябре задолженность по зарплатам в Прикамье составила 12 миллионов рублей

По состоянию на 1 сентября сумма долга по зарплате в Пермском крае составила 12,1 млн руб. По отношению к прошлому месяцу объем долгов снизился на 49,6%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Как подчеркнули в ведомстве, снижение задолженности стало возможным благодаря совместным действиям региональных властей, контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления и руководства организаций-должников.

Также по информации краевого минпромышленности, в Прикамье снизился смертельный и тяжелый травматизм на производстве.

За восемь месяцев 2018 г. в организациях Пермского края зарегистрировано на 32% меньше случаев со смертельным исходом, чем за аналогичный период 2017 года. Производственный травматизм с тяжелым исходом снизился на 7%.