11 Сентября 2018
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Водителю стало плохо: В Чусовом машина врезалась в толпу, пострадали четверо

В Чусовом автомобиль сбил группу людей, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамской полиции.
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Авария произошла сегодня в 10.30 в частном секторе, на улице Кирова.

Двое рабочих трудились на проезжей части, вблизи были два пешехода. В этот момент водитель "ВАЗ – 21074", 56-летний мужчина, почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной. Автомобиль врезался в группу людей, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Они госпитализированы.

Все обстоятельства аварии, в том числе и количество пострадавших, уточняется.


Теги: Чусовой, массовая авария



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Водителю стало плохо: В Чусовом машина врезалась в толпу, пострадали четверо

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Развитие сюжета:

Ранее 11.09.2018 11:00 Мск Двое пострадавших в аварии в Чусовом – в тяжелом состоянии

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