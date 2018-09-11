Водителю стало плохо: В Чусовом машина врезалась в толпу, пострадали четверо
В Чусовом автомобиль сбил группу людей, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамской полиции.
Авария произошла сегодня в 10.30 в частном секторе, на улице Кирова.
Двое рабочих трудились на проезжей части, вблизи были два пешехода. В этот момент водитель "ВАЗ – 21074", 56-летний мужчина, почувствовал себя плохо и потерял контроль над машиной. Автомобиль врезался в группу людей, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Они госпитализированы.
Все обстоятельства аварии, в том числе и количество пострадавших, уточняется.