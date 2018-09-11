11 Сентября 2018
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В иркутском селе обрушился переход между корпусами школы, уроки отменены

В Иркутской области в здании средней школы обрушилась стена перехода между блок-секциями.

ЧП произошло в селе Уян Куйтунского района. Пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС. Учебный процесс приостановлен, дети отправлены по домам.

Обрушение стены произошло в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы, пояснили в ведомстве. Разрушилась одна из поддерживающих колонн, в результате произошло проседание плит перекрытия.

обрушение конструкции здания школы(2018)|Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В администрации учебного заведения заявили, что данная часть здания признана аварийной с декабря 2009 года. Она с тех пор не использовалась и была закрыта для доступа, территория вокруг перехода была огорожена.

Возобновить занятия временно планируется в культурно-социальном центре села и в здании администрации населенного пункта.

В мае на учеников подмосковной школы рухнул потолок во время урока. При этом в феврале 2017 года в школе завершился капитальный ремонт, на проведение которого было затрачено более 30 миллионов рублей.


Теги: школа, переход, обрушение, уян



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В иркутском селе обрушился переход между корпусами школы, уроки отменены

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