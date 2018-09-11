11 Сентября 2018
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Родной брат уральского полпреда проиграл выборы депутатов в Калининградской области

Родной брат полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова - Андрей Цуканов - не смог одержать победу на выборах депутатов окружного совета города Гусев Калининградской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, данные опубликованы на сайте избирательной комиссии региона.

Так, по округу №4 Андрей Цуканов набрал 267 голосов избирателей и занял второе место. Первое получила Вера Зайцева, у которой 597 голосов.

Напомним, Николай Цуканов был назначен на должность полпреда президента в УрФО в июне этого года. Он пришел на смену занимавшему этот пост ранее Игорю Холманских. В прошлом Николай Цуканов был губернатором Калининградской области.


Теги: Цуканов, брат, выборы, полпред



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Родной брат уральского полпреда проиграл выборы депутатов в Калининградской области

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