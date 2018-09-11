11 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Назван лучший клуб Европы по версии Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов определила лучшие футбольные команды за 2018 год. Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи организации, передает корреспондент Накануне.RU.

Так мадридский "Реал" признан командой года, лучшие женские коллективы - английские "Арсенал" и "Челси". Бельгийский "Гент" стал обладателем награды за социальную работу, а австрийский "Ред Булл Зальцбург" назван лучшим прогрессирующим клубом Европы.

Отметим, что в сезоне-2017/18 "сливочные" в рекордный третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов.


Теги: Ассоциация европейских клубов, Реал, лучшие команды, Арсенал, Челси, Ред Булл, Гент



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Назван лучший клуб Европы по версии Ассоциации европейских клубов

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