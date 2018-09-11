Назван лучший клуб Европы по версии Ассоциации европейских клубов
Ассоциация европейских клубов определила лучшие футбольные команды за 2018 год. Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи организации, передает корреспондент Накануне.RU.
Так мадридский "Реал" признан командой года, лучшие женские коллективы - английские "Арсенал" и "Челси". Бельгийский "Гент" стал обладателем награды за социальную работу, а австрийский "Ред Булл Зальцбург" назван лучшим прогрессирующим клубом Европы.
Congrats to all the winners at tonight’s #ECAAwards ceremony! @realmadrid @RedBullSalzburg @KAAGent @Arsenal @ChelseaFC— ECA (@ECAEurope) 10 сентября 2018 г.
👏👏👏 pic.twitter.com/Fp9Nc8mfmp
Отметим, что в сезоне-2017/18 "сливочные" в рекордный третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов.