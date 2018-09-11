Назван лучший клуб Европы по версии Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов определила лучшие футбольные команды за 2018 год. Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи организации, передает корреспондент Накануне.RU.

Так мадридский "Реал" признан командой года, лучшие женские коллективы - английские "Арсенал" и "Челси". Бельгийский "Гент" стал обладателем награды за социальную работу, а австрийский "Ред Булл Зальцбург" назван лучшим прогрессирующим клубом Европы.

Отметим, что в сезоне-2017/18 "сливочные" в рекордный третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов.