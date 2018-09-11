11 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Северо-Западный ФО

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Общество Свердловская область

Ждём отопление в квартирах. В Свердловскую область придут заморозки

В Свердловскую область придут заморозки. По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается похолодание от -2 до -4 градусов по Цельсию. Как сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре, такая погода продлится с 11 по 12 сентября.

В отдельных районах региона будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Также местами на Среднем Урале ожидается дождь и ветер, порывы которого достигнут до 14 метров в секунду.

Что касается Екатеринбурга, то ближайшие три дня будут облачными без существенных осадков. Температура днём составит от +13 до +20 градусов, а ночью от +3 до +9 градусов по Цельсию.


Теги: Екатеринбург, заморозки, отопление, погода



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Ждём отопление в квартирах. В Свердловскую область придут заморозки

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