Ждём отопление в квартирах. В Свердловскую область придут заморозки

В Свердловскую область придут заморозки. По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается похолодание от -2 до -4 градусов по Цельсию. Как сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре, такая погода продлится с 11 по 12 сентября.

В отдельных районах региона будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Также местами на Среднем Урале ожидается дождь и ветер, порывы которого достигнут до 14 метров в секунду.

Что касается Екатеринбурга, то ближайшие три дня будут облачными без существенных осадков. Температура днём составит от +13 до +20 градусов, а ночью от +3 до +9 градусов по Цельсию.