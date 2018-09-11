В АП хотят ухода губернатора Хакасии до второго тура выборов

Глава Хакасии Виктор Зимин может покинуть свой пост до проведения второго тура губернаторских выборов в республике.

Хакасия стала одним из четырех регионов, где с первой попытки не смогли выбрать губернатора в минувшее воскресенье. Ни один кандидат не набрал здесь 50% голосов, а лидером гонки с внушительным отрывом оказался коммунист Валентин Коновалов. Он набрал 44,81%, тогда как действующий глава республики - только 32,42%.

В 2013 году Зимин победил на выборах со счетом 63,41% в его пользу, при явке 37,84%. Это был его второй срок, на первый он попал в 2009 году.

"Ведомости" со ссылкой на источник пишет о том, что в администрации президента ситуацию в Хакасии называют неуправляемой.

"Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам", - приводит издание слова собеседника в АП.

По его словам, администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: "пусть там будет кто угодно, лишь бы не он".

"Коммерсантъ" сообщает, что речь может идти о так называемой "почетной отставке" Зимина с последующим переходом в Совфед или на пост спикера республиканского парламента.

При этом отставка Зимина обсуждалась в Кремле еще весной. Один из близких к Кремлю источников уточнил, что с инициативой отставки Зимина выступает внутриполитический блок администрации президента (АП).