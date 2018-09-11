Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд вошел в десятку лидеров

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд (НПФ) вошел в десятку лидеров по итогам инвестиционной деятельности в первом полугодии текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Итоги инвестиционной деятельности подвел Банк России. Ханты-Мансийский НПФ занял шестое место среди других крупных НПФ, размер пенсионных накоплений в которых превышает 10 млрд руб. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 6,83%.

Средневзвешенная доходность в негосударственных пенсионных фондах от инвестирования пенсионных накоплений в первой половине года составила 4,4%.