В Башкирии по подозрению во взятке задержан еще один высокопоставленный прокурор

Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего прокурора Советского района Уфы. Его подозревают в получении крупной взятки.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете, прокурора задержали 10 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ прямо в здании прокуратуры Советского района. Установлено, что он получил взятку в размере свыше 5 млн руб.

Сейчас выясняются все обстоятельства. Проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Башкирии было возбуждено уголовное дело в отношении Учалинского межрайонного прокурора. Его также подозревают во взяточничестве.