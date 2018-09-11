11 Сентября 2018
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Политика Пермский край

"Единая Россия" потеряла большинство в думах Кунгура и Чайковского

Муниципальные выборы в Пермском крае закончились для "Единой России" потерей думского большинства в думах Чайковского и Кунгура. Кандидаты партии проиграли в округах, передает корреспондент Накануне.RU.

В Чайковской городской думе "Единороссы" взяли 12 из 25 мандатов. В трехмандатном округе № 5 не удалось победить ни одному кандидату от "ЕР", в том числе, двум депутатам земсобрания. В думу по округу прошли кандидаты от ЛДПР Николай Гурылев (действующий депутат) и Александр Русанов. Третье место получил Антон Андреев от КПРФ.

Аналогичная ситуация в округе №8, избиратели не поддержали действующих депутатов-"единороссов" Сергея Мурадова и Сергея Полунина. В думу по округу прошли два представителя ЛДПР - Максим Девятов и Георгий Горюшков, а также коммунист Олеся Горбунова.

В округе № 4 представитель "ЕР" взял лишь один мандат, избиратели поддержали депутата земсобрания Чайковского Татьяну Кузнецову. Два оставшихся мандата достались ЛДПР. В целом у либерал-демократов восемь мест в гордуме, у КПРФ - пять.

В думе Кунгура "Единая Россия" получила 10 из 21 мандатов. По два мандата досталось КПРФ и ЛДПР, "эсеры" выиграли в трех округах, на четыре места прошли самовыдвиженцы, среди которых действующие депутаты Валентина Высоцкая и Сергей Гупалов.

Отметим, что в округе №3 больше всего голосов набрал самовыдвиженец Иван Новиков, возглавляющий Ишимбайскую Машиностроительную компанию. В вновь испеченного кандидата имеется судимость ст.206 ч.2 "Хулиганство" КУ РСФСР, ст.218 ч.2 "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ" УК РСФСР.

По данным краевой избирательной комиссии, в Чайковском на участки пришло 28,98% избирателей, в Краснокамске – 27,16%.


Теги: Единая Россия, единый день голосования, выборы в Пермском крае



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"Единая Россия" потеряла большинство в думах Кунгура и Чайковского

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