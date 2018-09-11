11 Сентября 2018
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В мэрии Нижнего Тагила определили стратегию бюджета на 2019 год

Вопросы формирования бюджета на 2019 год и период до 2022 года обсудили в мэрии Нижнего Тагила, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Встречу провел временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев, который совместно с областными парламентариями Владимиром Рощупкиным, Михаилом Ершовым и Владимиром Радаевым обсудил вопросы финансирования сфер и проектов развития города.

Среди основных приоритетов - реконструкция театра кукол, строительство моста через Тагильский пруд и легкоатлетического манежа. Затраты на ключевые направления развития муниципалитета будут обсуждаться в эту пятницу на заседании согласительной комиссии Заксобрания и в правительстве области.

На встрече также обсудят увеличение областного финансирования программ по содержанию и капремонту дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства школ и детсадов, благоустройства дворовых территорий и оснащения трамвайного парка обновленным подвижным составом.

Отмечается, что перечисленные направления работы находятся в рамках программы подготовки к 300-летию города.


Теги: бюджет, стратегия, проекты



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В мэрии Нижнего Тагила определили стратегию бюджета на 2019 год

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