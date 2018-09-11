Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве "Тагилбанка" в октябре

Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск от Центрального Банка России в адрес АО "Тагилбанк". ЦБ хочет признать уральский банк банкротом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первое заседание пройдёт 3 октября. Сумма исковых требований - 103,4 млн руб.

Напомним, ранее Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тагилбанк". Дело начнут рассматривать уже сегодня, 4 сентября.

Отметим, что основным акционером выступает семья председателя совета директоров, экс-депутата палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Алексея Чеканова (26,23% по данным Фокус.Контур). Долей в 9,95%, по данным Banki.ru, владеет ОАО "Евраз НТМК", входящее в группу "Евраз".