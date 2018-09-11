11 Сентября 2018
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Главу Минздрава Камчатки заподозрили в растрате не менее 22 млн рублей

Против министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Кроме того, уголовные дела по этой же статье возбуждены в отношении учредителя коммерческой организации и его адвоката. Фигуранты задержаны.

По версии следствия, преступление было совершено в 2017 году. Подозреваемые провели сделку по покупке по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3.

Похищенными деньгами в сумме не менее 22 миллионов рублей они распорядились по своему усмотрению, отмечают в СК.

Проведены обыски и осмотры в домах фигурантов по уголовному делу, а также в министерстве здравоохранения Камчатского края, поликлинике №3, в торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации.

В августе Следственный комитет разбирался в деле об отказе врачей в госпитализации женщины.

По данным следствия, только после третьего вызова бригады "скорой", 11 августа, врачи наконец согласились госпитализировать больную в Вилючинскую городскую больницу, в терапевтическом отделении которого она скончалась в тот же день.

Отмечалось, что следователи СКР намерены дать юридическую оценку действиям (или бездействию) медицинского персонала.


Теги: камчатка, глава минздрава, растрата



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Главу Минздрава Камчатки заподозрили в растрате не менее 22 млн рублей

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