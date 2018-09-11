К 2022 году в Екатеринбурге появится крупная дорожная развязка

В Екатеринбурге до конца 2021 года построят два крупных дорожных объекта в Академическом микрорайоне. Глава администрации города Александр Якоб подписал постановление о заключении контракта по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что в этом году уже проведут подготовительные работы без запуска движения на новом участке. А позднее, приступят к работам по продлению улицы Серафимы Дерябиной - она соединится с улицей Вильгельма де Геннина.

На втором этапе будет возведен путепровод, по которому транспорт поедет с Объездной автодороги. Весь проект предполагается завершить до конца 2021 года.