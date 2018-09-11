11 Сентября 2018
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Происшествия Курганская область

Курганский живодер отправится в тюрьму строгого режима за убийство собаки

В Кургане живодер Сергей Смолин признан виновным в убийстве собаки.

Ему назначили 1 год и 8 месяцев по ч.1 ст.245 УК РФ, однако учитывая прежнее преступление, за которое он был отпущен условно-досрочно, ему назначили по совокупности 2,5 года в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Смолин в апреле этого года в пьяном виде выбросил с балкона собаку на глазах своих несовершеннолетних детей. Инцидент произошел 22 апреля в доме №5 на улице Орлова.


Теги: живодер, собака, Курган, убийство, Орлова, уголовное дело, суд, Сергей Смолин



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Курганский живодер отправится в тюрьму строгого режима за убийство собаки

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