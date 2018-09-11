11 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Общество Челябинская область

Идеи и принципы макрорегионов могут быть внедрены в Челябинской области

В Челябинской области могут быть использованы и внедрены те же идеи и принципы, которые рассматриваются при формировании макрорегионов. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, комментируя итоги заседания Президиума Госсовета РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сейчас обсуждается и формируется практика создания макрорегионов, этот вопрос затронут сегодня на Госсовете. Тема - очень важная для развития Челябинской области. Идеи Президента РФ Владимира Владимировича Путина, высказанные в отношении социально-экономического развития Дальнего Востока, могут использоваться и в Челябинской области", – подчеркнул он.

В рамках визита во Владивосток Борис Дубровский провел также серию встреч с руководителями федеральных органов власти на предмет подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Напомним, в 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. На их подготовку городу необходимо около 50 млрд руб., почти половина из них – частные инвестиции. Чтобы принять международные мероприятия, необходимо построить два конгресс-холла, "президентский городок", гостиницы и провести реконструкцию аэропорта.


Теги: Борис Дубровский, макрорегионы, Госсовет,



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Идеи и принципы макрорегионов могут быть внедрены в Челябинской области

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