Идеи и принципы макрорегионов могут быть внедрены в Челябинской области

В Челябинской области могут быть использованы и внедрены те же идеи и принципы, которые рассматриваются при формировании макрорегионов. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, комментируя итоги заседания Президиума Госсовета РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сейчас обсуждается и формируется практика создания макрорегионов, этот вопрос затронут сегодня на Госсовете. Тема - очень важная для развития Челябинской области. Идеи Президента РФ Владимира Владимировича Путина, высказанные в отношении социально-экономического развития Дальнего Востока, могут использоваться и в Челябинской области", – подчеркнул он.

В рамках визита во Владивосток Борис Дубровский провел также серию встреч с руководителями федеральных органов власти на предмет подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Напомним, в 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. На их подготовку городу необходимо около 50 млрд руб., почти половина из них – частные инвестиции. Чтобы принять международные мероприятия, необходимо построить два конгресс-холла, "президентский городок", гостиницы и провести реконструкцию аэропорта.