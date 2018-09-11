В Екатеринбурге возбуждено дело о незаконной рубке деревьев на 21 млн рублей

В Екатеринбурге незаконно вырубили сотни деревьев. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на федеральном земельном участке в районе 11 км ЕКАД вырублено 1 тыс. 605 деревьев породы "сосна" и 374 березы. При этом общая площадь земельного участка, подвергнутого рубке, составила 13 га, а объем срубленной древесины - более 2 тыс. куб.м.

"Установлено, что рубка деревьев осуществлена арендаторами земельного участка - ООО "Главсредуралстрой-Девелопмент" и ДПК "Созвездие премиум" без получения разрешающих документов в территориальном управлении Росимущества в Свердловской области и администрации Екатеринбурга. В результате неправомерных действий государству причинен ущерб предварительно на сумму 21 млн руб.", - уточнили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование, которое находится на контроле прокуратуры.