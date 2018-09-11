СМИ: Банкам запретят выдавать кредиты, платежи по которым превышают 50% доходов

В Госдуме намерены законодательно ввести норму, согласно которой россияне не смогут получить кредит в банках и микрофинансовых организациях, если траты на его погашение превышают половину совокупного дохода семьи.

При превышении этого показателя организациям запретят выдавать займы данным гражданам.

Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут "Известия". Отмечается, что выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой.

При этом эксперты указывают, что те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к "черным кредиторам".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года объем задолженности физических лиц перед банками вырос на 9,2% и составил 13,25 трлн рублей. Такие данные опубликовали эксперты ОНФ в обновленной "кредитной карте России".

При этом в аналогичный период прошлого года прирост объема кредитной задолженности составлял 3,5%, то есть темпы роста этого параметра увеличились в 2,6 раза.

По данным аналитиков ОНФ, средняя семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тысяч рублей.