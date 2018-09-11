Голодающий в ямальской колонии Сенцов написал завещание на свое творчество

Отбывающий в ямальской колонии 20-летний срок за подготовку теракта в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов оформил завещание на свое творчество, передает корреспондент Накануне.RU.

Двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан написала в своем Facebook, что Сенцов написал ей письмо. В нем он рассуждает о том, что "не верит в счастливый конец всей этой истории и в то, что он скоро выйдет на свободу и вся семья заживет счастливо в Киеве".

Также осужденный рассказал, что из-за голодовки, которую он объявил еще 14 мая, "ко всем старым "спецэффектам" теперь еще добавилась гипоксия – нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют". По его словам, живет он теперь по инерции. Каплан добавила, что ее пугает факт завещания творчества режиссера.

Напомним, Сенцов получил 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.