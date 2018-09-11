В Шадринске выросло количество "резиновых" квартир
В Шадринске участились случаи нарушения миграционного законодательства.
В частности, в этом году местные жители стали чаще прописывать в своих квартирах иностранцев, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
С начала года по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях возбуждено 10 уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ и 8 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ.
"Наказание за данные противоправные деяния наступает в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы в зависимости от определенных этой нормой закона обстоятельств", - отметили в ведомстве.