Минэкологии проконтролирует закрытие челябинской городской свалки

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев совместно с администрацией города проконтролируют ход закрытия городской свалки. На объекте будут организованы посты с целью не допуска въезда автомобилей на территорию, сообщил Накануне.RU советник министра Виталий Безруков.

Напомним, челябинскую городскую свалку полностью закроют с 11 сентября. Коммунальные отходы будут вывозить на лицензированные полигоны в Полетаево, Урефты и Копейска пока не построят полигон в Чишме. Тариф на вывоз мусора для населения не увеличится до конца года. Борис Дубровский поставил задачу ускорить процесс рекультивации городской свалки. После ее закрытия выберут подрядчика, а первый этап запланирован на март 2019 года.

Как рассказал Сергей Лихачев, свалку удалось закрыть совместными усилиями губернатора, прокуратуры, управления Росприроднадзора, городской мэрии и общественности. В настоящий момент началась подготовка к ее рекультивации.

"Работы начнутся уже в ближайшее время. Совместно мы сделали то, о чем просило население последние 30 лет. Вскоре после рекультивации, свалка перестанет оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух и здоровье населения", - подчеркнул он.

Минэкологии проконтролирует закрытие объекта. На городской свалке будут организованы посты с целью контроля и не допуска въезда автомобилей на территорию, а также для разъяснения информации об альтернативных вариантах вывоза отходов. Инспектора организуют въезд для машин, завозящих грунт для проведения работ по рекультивации свалки. Также будут проведены рейды по выявлению незаконного складирования отходов. Резервные полигоны ежедневно будут предоставлять данные о количестве машин, поступающих к ним.