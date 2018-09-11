11 Сентября 2018
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

В 2019 году городам Свердловской области увеличат финансовую поддержку на 10%

В Свердловской области приступили к работе над бюджетом региона на 2019 год. Планируется, что в новом году увеличится объем финансовой поддержки муниципалитетов Среднего Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики.

"На согласительные процедуры мы вышли с базовым объемом увеличения финансовой помощи муниципалитетам по сравнению с текущим годом на 10%", – уточнила вице-премьер областного правительства – министр финансов региона Галина Кулаченко.

Работа над бюджетом на 2019 год и плановый период будет иметь ряд особенностей. В первую очередь это связано с тем, что объем средств Свердловской области из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных президентом России, станет известен к концу ноября, когда во втором чтении будет принят проект федерального бюджета. Другая "вводная" – заявка РФ на проведение в Екатеринбурге всемирной выставки ЭКСПО-2025.

"В случае победы нашей заявки, мы ожидаем существенные поступления из федерального бюджета", – отметила Галина Кулаченко.

Среди изменений налогового законодательства, которые повлияют на доходную часть бюджета региона – исключение из объектов налогообложения движимого имущества, что повлечет выпадение соответствующих доходов из областного бюджета. В то же время вырастут ставки акцизов на нефтепродукты.

Кроме того, с 2019 года поступления от штрафов за нарушения ПДД будут учитываться при определении размера ассигнований дорожного фонда.

Отметим, согласительные процедуры с муниципалитетами завершатся 25 сентября, проект областного бюджета будет внесен в Заксобрание региона до 1 ноября текущего года.


Теги: финансирование, бюджет, Галина Кулаченко



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В 2019 году городам Свердловской области увеличат финансовую поддержку на 10%

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