11 Сентября 2018
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Ремонт дамбы в Уватском районе оценили в 190 миллионов рублей

Противопаводковая круговая дамба нуждается в капитальном ремонте. Его стоимость оценивается в 190 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Уватского района.

Часть денег - до 22%, власти Увата планируют привлечь из федерального бюджета. Уже принято решение о подготовке заявки на получение федеральной субсидии.

"Администрацией Уватского района проведена тщательная работа по оформлению проектной документации, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу. Эти документы, а также наличие необходимого софинансирования в областном бюджете, являются основополагающими, чтобы обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов. Направить соответствующую заявку и обосновывающие материалы мы планируем в начале следующего года", - сообщил начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн.

Добавим, что всего в Тюменской области находятся 187 гидротехнических сооружений, 90% из них – в собственности муниципалитетов. В частности, в Уватском районе насчитывается пять дамб.


Теги: дамба, ремонт, восстановление. субсидия



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Ремонт дамбы в Уватском районе оценили в 190 миллионов рублей

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