Глава зауральского села решил подзаработать и оформился в качестве бизнесмена в Екатеринбурге

Глава Белоярского сельсовета в Щучанском районе лишился своей должности из-за того, что в июле этого года зарегистрировался в Екатеринбурге как индивидуальный предприниматель.

По закону, лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В адрес председателя Белоярской сельской думы было внесено представление об устранении нарушений закона, а после этого глава написал заявление на увольнение.