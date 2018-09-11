11 Сентября 2018
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Суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство защиты россиянки Марии Бутиной о переводе под домашний арест и освобождении под залог до начала судебных слушаний, передает "Интерфакс".

По словам судьи, доказательства и обвинения достаточно существенны, а гарантий, что Бутина не покинет страну, нет.

Также суд сделал замечание представителю защиты Бутиной за дачу публичных комментариев по ее делу. Ранее письмо судье направила прокуратура.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже.

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.


Теги: мария бутина, сша, суд



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Суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест

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