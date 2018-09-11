11 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Общество Ямало-Ненецкий АО

"Главное в работе губернатора - цветные карандаши и желание": Ургант напутствовал Артюхова

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу показал на ноутбуке школьное фото нового губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и рассказал, что главное в работе нового руководителя арктического региона, передает корреспондент Накануне.RU.
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В выпуске от 10 сентября Ургант особо выделил возраст нового руководителя "газовой житницы", отметив, что Артюхов младше его на 10 лет. По мнению шоумена, новый губернатор справится со своей работой.

"Главное в работе губернатора – желание работать и цветные карандаши", - сказал Ургант, показывая размещенную на ноутбуке школьную фотографию Артюхова.


Напомним, главу автономии избрали 9 сентября депутаты окружного заксобрания. Артюхов набрал 14 голосов из 18, лидер фракции ЛДПР в ямальском парламенте Александр Голубенко получил поддержку двух своих коллег. За директора дирекции транспорта Ямала Виталия Лагутина (выдвинут КПРФ) высказался один депутат. Еще один бюллетень был испорчен.


Теги: Дмитрий Артюхов, Иван Ургант, Вечерний Ургант



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"Главное в работе губернатора - цветные карандаши и желание": Ургант напутствовал Артюхова

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