"Главное в работе губернатора - цветные карандаши и желание": Ургант напутствовал Артюхова

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу показал на ноутбуке школьное фото нового губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и рассказал, что главное в работе нового руководителя арктического региона, передает корреспондент Накануне.RU.

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В выпуске от 10 сентября Ургант особо выделил возраст нового руководителя "газовой житницы", отметив, что Артюхов младше его на 10 лет. По мнению шоумена, новый губернатор справится со своей работой.

"Главное в работе губернатора – желание работать и цветные карандаши", - сказал Ургант, показывая размещенную на ноутбуке школьную фотографию Артюхова.