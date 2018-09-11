В зауральскую прокуратуру будут звонить по вопросам нарушения прав детей-инвалидов

Зауральские прокуроры ждут звонков от населения по вопросам нарушения прав детей-инвалидов.

В надзорном ведомстве 14 сентября пройдет "горячая линия". Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, звонки в этот день будут приниматься с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.

"Старший помощник прокурора Курганской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних Ирина Колотенко ответит на интересующие граждан вопросы в данной сфере, а также даст необходимые разъяснения по вопросам применения законодательства, регулирующего обеспечение прав детей-инвалидов", - добавили в прокуратуре.

Стоит отметить, что по всем поступившим обращениям при наличии оснований будут организованы и проведены проверочные мероприятия.