ФАС не одобряет влияние "Т Плюс" и "Газпром энергохолдинга"

Федеральная антимонопольная служба навряд ли сможет согласовать продажу "Т Плюс" компании "Газпром энергохолдинг", заявил заместитель руководителя ведомства Виталий Королев. По его словам, компании официально не обращались с заявкой о слиянии.

Ранее СМИ сообщили о том, что "Ренова" направила "Газпром энергохолдингу" предложение о продаже. Впервые покупка "Т Плюс" "Газпромом" обсуждалась в 2011 г., но инициативу заблокировала ФАС.

По словам Королева, в отсутствии официального ходатайства о слиянии, ФАС проводит внутренний анализ. "Полагаем, что в том виде, в каком сейчас это обсуждается, то есть полностью "Т Плюс" в ГЭХ, конечно, вряд ли возможно будет согласовать, так же как мы отказывали потому же раньше", - приводит его слова "Прайм".