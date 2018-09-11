Минстрой обеспокоен ростом ставок по ипотеке

Некоторые российские банки подняли ставки по ипотеке, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По его словам, министерство серьезно обеспокоено этой тенденцией.

Читайте также: Семьи с четырьмя детьми получат льготную ипотеку

Ранее Минстрой говорил о риске рота ставок из-за неопределенности на финансовых рынках. По данным Центробанка уже в июле средняя ставка по ипотеке впервые с января 2018 г. выросла до 9,57%

"То, что ипотечная ставка в некоторых банках подросла, нас серьезно беспокоит, потому что это один из показателей нашего приоритетного проекта", — приводит слова министра РИА Недвижимость.

Как сообщало Накануне.RU, в России наблюдается рост выдачи ипотечных кредитов.