11 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Минстрой обеспокоен ростом ставок по ипотеке

Некоторые российские банки подняли ставки по ипотеке, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По его словам, министерство серьезно обеспокоено этой тенденцией.
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Ранее Минстрой говорил о риске рота ставок из-за неопределенности на финансовых рынках. По данным Центробанка уже в июле средняя ставка по ипотеке впервые с января 2018 г. выросла до 9,57%

"То, что ипотечная ставка в некоторых банках подросла, нас серьезно беспокоит, потому что это один из показателей нашего приоритетного проекта", — приводит слова министра РИА Недвижимость.

Как сообщало Накануне.RU, в России наблюдается рост выдачи ипотечных кредитов.


Теги: ипотечные кредиты, Владимир Якушев, ипотека, Восточный экономический форум



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Минстрой обеспокоен ростом ставок по ипотеке

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Ранее 05.09.2018 20:30 Мск Минстрой предупредил о возможном росте ипотечных ставок в России

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