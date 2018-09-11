11 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Политика За рубежом

Ким Чен Ын попросил Трампа о встрече

Американский президент Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который обратился с просьбой о новой встрече.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, это было "очень теплое, очень позитивное письмо" и в администрации президента США готовы организовать вторую встречу между Трампом и Ким Чен Ыном. Данным вопросом уже занимаются. Сандерс отметила, что послание лидера КНДР демонстрирует "постоянное стремление сосредоточиться на денуклеаризации полуострова".

Пресс-секретарь обратила внимание, что на параде 9 сентября в Пхеньяне в честь 70-летней годовщины основания КНДР, не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает РБК.

Напомним, 12 июня в Сингапуре на острове Сентоса прошла историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Политики поговорили об освобождении Северной Кореи от ядерного оружия и о гарантии мира на Корейском полуострове.


Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын



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Ким Чен Ын попросил Трампа о встрече

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