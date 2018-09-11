2,2 млрд рублей получат югорчане на улучшение жилищных условий

Более 2,2 млрд руб. дополнительно будет направлено в Югре на улучшение жилищных условий местных жителей.

Такое решение принято правительством автономного округа. Как сообщил директор департамента строительства – главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Кривуляк, 1 млрд руб. будет направлен на обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм и привлекших заемные кредитные средства для улучшения жилищных условий. Благодаря этому субсидии получат около 900 югорских семей. А по итогам года субсидию получат около 1,8 тыс. молодых семей.

Кроме того, 400 млн руб. будет направлено на обеспечение жильем жителей автономного округа из числа коренных малочисленных народов, признанных участниками подпрограмм до 31 декабря 2013 года. Такую поддержку окажут более 140 семьям.

Около 855 миллионов рублей будет направлено на расселение балочных массивов в четырех муниципалитетах. Средства получат Мегион, Пыть-Ях, Нягань, Нефтеюганский район, – сказал Кривуляк.