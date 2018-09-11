11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область Уральский ФО

В Лебяжье раскрыли убийство пенсионера многолетней давности

В Лебяжье завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Кургана, который обвиняется в убийстве и разбое.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Курганской области, в марте 2005 года в своем доме в одном из населенных пунктов Варгашинского района было обнаружено тело пенсионера 1929 года рождения с признаками насильственной смерти. Тревогу забили соседи и местный почтальон, обнаружив, что хозяин дома несколько дней не топит печь и не забирает газеты.

Сразу раскрыть дело об убийстве не удалось. Лишь в 2017 году были установлены обстоятельства преступлений тех лет. По версии следствия, двое курганцев считали, что пожилой мужчина хранит дома большую сумму денег. С целью ограбления они взломали входную дверь проникли в дом. С помощью скотча, а также электрического провода и постельного белья, мужчины связали пенсионера, а также обмотали его голову и шею, лишив его возможности дышать. После этого злоумышленники похитили 15 тыс. руб.

С помощью генетической экспертизы следователям удалось обнаружить связь между ДНК обвиняемого и биологическими следами, оставленными им много лет назад на изъятых объектах, в том числе электрическом проводе.

В ходе предварительного следствия обвиняемый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в отношении соучастника уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.


Теги: убийство, разбой, пенсионер



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Лебяжье раскрыли убийство пенсионера многолетней давности

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 350

Мнения из сети


Наши спецпроекты