В Лебяжье раскрыли убийство пенсионера многолетней давности

В Лебяжье завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Кургана, который обвиняется в убийстве и разбое.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Курганской области, в марте 2005 года в своем доме в одном из населенных пунктов Варгашинского района было обнаружено тело пенсионера 1929 года рождения с признаками насильственной смерти. Тревогу забили соседи и местный почтальон, обнаружив, что хозяин дома несколько дней не топит печь и не забирает газеты.

Сразу раскрыть дело об убийстве не удалось. Лишь в 2017 году были установлены обстоятельства преступлений тех лет. По версии следствия, двое курганцев считали, что пожилой мужчина хранит дома большую сумму денег. С целью ограбления они взломали входную дверь проникли в дом. С помощью скотча, а также электрического провода и постельного белья, мужчины связали пенсионера, а также обмотали его голову и шею, лишив его возможности дышать. После этого злоумышленники похитили 15 тыс. руб.

С помощью генетической экспертизы следователям удалось обнаружить связь между ДНК обвиняемого и биологическими следами, оставленными им много лет назад на изъятых объектах, в том числе электрическом проводе.

В ходе предварительного следствия обвиняемый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в отношении соучастника уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.