11 Сентября 2018
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В России завершили работу над законопроектом о налоге для самозанятых

Правительство России и Госдума завершили работу над законопроектом о налогообложении самозанятых.
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Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предлагается установить ставку налога на уровне 4% от цены оказанной услуги. В первоначальной версии законопроекта, которую в начале мая представил Минфин, она отличалась и составляла 3% с транзакции при оказании услуг физическим лицам и 6% в отношении услуг юридическим лицам. О том, что власти решили остановиться на ставке 4%, в августе также заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

Андрей Макаров не уточнил, относится ли теперь ставка 4% к реализации товаров и услуг физическим или юридическим лицам. При этом Сатин ранее говорил, что эта ставка для тех, кто работает с физлицами.

На первых порах налог введут в качестве эксперимента в четырех регионах: Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Эксперимент продлится десять лет, "чтобы все понимали, что эти условия постоянны, никто их не отнимет", - сказал Макаров.

Самозанятым нужны дополнительные стимулы для легализации, говорит директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. "Самозанятые в большинстве своем не предприниматели, они ближе к наемным работникам и трудятся вынужденно. Поэтому подобные инициативы для них не очень интересны. Главное — не выжимать их из тени жестким контролем и угрозой штрафов, а привлекать, создавать комфортные условия в официальной экономике", — отметил Покида.

Дополнительным стимулом, по его мнению, может стать помощь в получении заказов.

Макаров отметил, что федеральный бюджет доходов от нового налога не получит. Вместо этого он будет зачислен в региональные и муниципальные бюджеты (по 50% в каждый), сообщает РБК.


Теги: самозанятые, трудовой кодекс



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В России завершили работу над законопроектом о налоге для самозанятых

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