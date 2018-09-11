Трамп напишет книгу о своем президентстве

Американский президент Дональд Трамп назвал лжецом журналиста Боба Вудворда, который написал книгу "Страх: Трамп в Белом доме".

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. По словам Трампа, книга — "надувательство" с выдуманными цитатами. При этом президент США пообещал рассказать собственную, правдивую историю. "Книга Вудворда — шутка. Просто еще одна нападка на меня среди шквала нападок, использующая ныне опровергнутые, неназванные или анонимные источники", — сообщил он. " Я напишу настоящую книгу!", — заявил Трамп, сообщает Lenta.ru.

Ранее The Washington Post опубликовала отрывки из книги Вудворда. Он пишет о том, что Дональд Трамп отдал в прошлом году министерству обороны эмоциональный приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада. По словам журналиста, разговор об Асаде состоялся после того, как в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака. Издание появится в продаже 11 сентября.